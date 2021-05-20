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البنك الافريقي للتصدير والاستيراد يعتزم منح السودان 700 مليون دولار الأسبوع القادم

منشور 20 أيّار / مايو 2021 - 05:10
البنك الافريقي للتصدير والاستيراد يعتزم منح السودان 700 مليون دولار الأسبوع القادم
البنك وافق أيضا على شراء 22 مليون جرعة من لقاحات كورونا للسودان، قيمتها 220 مليون دولار، ليصل إجمالي التمويل إلى حوالي مليار دولار
أبرز العناوين
قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الأربعاء 19 مايو إن البنك الافريقي للتصدير والاستيراد سيقدم للسودان الأسبوع القادم 700 مليون دولار في تمويل لدعم قطاعي الطاقة والاتصالات.

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الأربعاء 19 مايو إن البنك الافريقي للتصدير والاستيراد سيقدم للسودان الأسبوع القادم 700 مليون دولار في تمويل لدعم قطاعي الطاقة والاتصالات.

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وأبلغ حمدوك مؤتمرا صحفيا عقب وصوله إلى الخرطوم من العاصمة الفرنسية أن هذا الوعد قُدم أثناء اجتماع مع مسؤولين بالبنك في باريس في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقال إن البنك وافق أيضا على شراء 22 مليون جرعة من لقاحات كورونا للسودان، قيمتها 220 مليون دولار، ليصل إجمالي التمويل إلى حوالي مليار دولار.

وأثناء رحلة حمدوك إلى باريس، وافقت دول أعضاء في صندوق النقد الدولي على تسوية متأخرات السودان للمؤسسة المالية الدولية، وهو ما يزيل عقبة أخيرة أمام حصول البلد الأفريقي على تخفيف أوسع نطاقا لديون خارجية لا تقل عن 50 مليار دولار.

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ومن ناحية أخرى، قالت وكالة السودان للأنباء (سونا) اليوم إن وزير المالية السوداني ناقش في باريس فتح فروع لبنوك سعودية في السودان لتسهيل انتقال رأس المال بين البلدين والتحويلات المالية من  السودانيين العاملين في السعودية.

كلمات دالة:الاقتصاد السوداني

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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