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البنك الدولي يدعم تطبيق التأمين الصحي الشامل في مصر بقيمة 400 مليون دولار

منشور 17 حزيران / يونيو 2020 - 06:57
البنك الدولي يدعم تطبيق التأمين الصحي الشامل في مصر بقيمة 400 مليون دولار
كان البنك الدولي قد وافق الشهر الماضي على تقديم 50 مليون دولار لمصر في إطار مشروع الإستجابة الطارئة للتصدي لفيروس كورونا
أبرز العناوين
أعلنت وزيرة التعاون الدولى المصرية رانيا المشاط موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على  تقديم 400 مليون دولار في إطار مشروع الإستجابة الطارئة للتصدي لجائحة كورونا

أعلنت وزيرة التعاون الدولى المصرية رانيا المشاط موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على  تقديم 400 مليون دولار في إطار مشروع الإستجابة الطارئة للتصدي لجائحة كورونا وذلك لدعم جهود الحكومة المصرية في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتعميمه في المحافظات.

وكان البنك الدولي قد وافق الشهر الماضي على تقديم 50 مليون دولار لمصر في إطار مشروع الإستجابة الطارئة للتصدي لفيروس كورونا.

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Via SyndiGate.info


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