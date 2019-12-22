البنوك العاملة في الإمارات تضخ 13.4 مليار درهم قروضاً جديدة الشهر الماضي

ضخت البنوك العاملة بالإمارات 13.4 مليار درهم قروضاً جديدة خلال الشهر الماضي، بنمو نسبته 0.8% ليصل إجمالي الائتمان المصرفي إلى 1721.9 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر مقارنة مع 1708.5 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر 2019، وفقاً لبيانات مصرف الإمارات المركزي.

ووفقاً للبيانات، ارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً القبولات المصرفية بنسبة 0.1% ليصل إلى 3043.1 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة مع 3040.6 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر.

وخلال شهر نوفمبر 2019، انخفض إجمالي الودائع المصرفية بمقدار 0.2 مليار درهم، نتيجة انخفاض بمقدار 1.3 مليار درهم في ودائع غير المقيمين على الرغم من ارتفاع بمقدار 1.1 مليار درهم في ودائع المقيمين.

وارتفع عرض النقد (ن2) بنسبة 0.6% من 1372.7 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر 2019 إلى 1380.5 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر 2019.

ويعزى الارتفاع في عرض النقد (ن1) لزيادة بمقدار 0.9 مليار درهم و5.5 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية على التوالي، وارتفع عرض النقد (ن2) نتيجة لارتفاع عرض النقد (ن1) وارتفاع بمقدار 1.4 مليار درهم في الودائع شبه النقدية، فيما يعود الارتفاع في عرض النقد (ن3) إلى ارتفاع عرض النقد (ن1) و(ن2) على الرغم من انخفاض الودائع الحكومية بمقدار 6.4 مليار درهم.