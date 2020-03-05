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البنوك المركزية في الكويت وقطر تخفض أسعار الفائدة

منشور 05 آذار / مارس 2020 - 06:19
خفض مصرف قطر المركزي سعر إعادة الشراء 50 نقطة أساس إلى 1.5 في المائة
الكويت
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أعلن البنك الكويتي المركزي اليوم، عن تخفيض سعر الخصم 25 نقطة أساس إلى 2.5 في المائة من 2.75 في المائة

أعلن البنك الكويتي المركزي اليوم، عن تخفيض سعر الخصم 25 نقطة أساس إلى 2.5 في المائة من 2.75 في المائة، فيما اعلن مصرف قطر المركزي إنه قلص سعر الفائدة على الإيداع بواقع 50 نقطة أساس إلى 1.5 في المائة.

كما خفض مصرف قطر المركزي سعر إعادة الشراء 50 نقطة أساس إلى 1.5 في المائة، وسعر الفائدة على الإقراض بواقع 75 نقطة أساس إلى 3.5 في المائة.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين خفضت سعر الفائدة أمس مقتدية بتحرك عاجل لمجلس الاحتياطي الأمريكي بهدف تقليص أثر تفشي كورونا.

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Via SyndiGate.info


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