التبادل التجاري بين الإمارات وأميركا يرتفع إلى 66.8مليار درهم في 9 أشهر

بلغت المبادلات التجارية السلعية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 نحو 66.83 مليار درهم مقارنة مع 62.87 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي بنحو قدره 6.35%، بحسب بيانات مركز الإحصاء الأميركي.

ووفقاً لبيانات المركز التابع لوزارة التجارة الأميركية، بلغت صادرات دولة الإمارات إلى الولايات المتحدة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي نحو 12.63 مليار درهم مقارنة مع 13.4 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغت في المقابل الصادرات الأميركية إلى الدولة نحو 54.2 مليار درهم مقارنة مع نحو 49.4 مليار درهم عن الفترة المماثلة من العام الماضي، بنمو قدره 9.8%.

وأظهرت بيانات المركز استحواذ دولة الإمارات على 33.8% من إجمالي تجارة الولايات المتحدة الأميركية مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2019 والمقدرة بنحو 191.7 مليار درهم.

وأظهرت البيانات استحواذ دولة الإمارات على أكثر من 43.8% من صادرات الولايات المتحدة مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي والتي بلغت نحو 123.8 مليار درهم، بعد أن حافظت على ترتيبها كأكبر سوق للصادرات الأميركية لدول المنطقة بقيمة واردات بلغت 54.2 مليار درهم، تلتها المملكة العربية السعودية بواردات قيمتها 37.7 مليار درهم.

وأظهرت البيانات، ارتفاع الفائض في الميزان التجاري بين البلدين خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي إلى 41.59 مليار درهم لمصلحة الولايات المتحدة، وذلك بالمقارنة مع مستواه للفترة المماثلة من العام 2018 والبالغ 35.9 مليار درهم.

وتقوم الإمارات بتصدير وإعادة تصدير العديد من السلع إلى الولايات المتحدة الأميركية، خاصة السلع الإلكترونية والاستهلاكية والأحجار الكريمة، وغيرها من السلع غير النفطية.

وتعد دولة الإمارات، أكبر سوق للصادرات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، تلتها المملكة العربية السعودية، خاصة في مجال الآلات ومعدات النقل والطيران والصناعات والأغذية والمنتجات المعدنية.

ووفقاً للبيانات الشهرية، سجلت الصادرات الإماراتية إلى الولايات المتحدة خلال سبتمبر الماضي نمواً بلغت نسبته 1.5% بعد أن ارتفعت إلى 1.78 مليار درهم مقارنة مع 1.76 مليار درهم للشهر ذاته من العام الماضي، في حين بلغت واردات الدولة من الولايات المتحدة في سبتمبر نحو 7.12 مليار درهم مقارنة مع 4.7 مليار درهم للشهر ذاته من العام الماضي، ليبلغ بذلك مجموع التبادل التجاري بين البلدين خلال شهر سبتمبر 2019 نحو 8.9 مليار درهم.