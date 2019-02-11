63.3 مليار دولار التبادل التجاري بين السعودية والصين في 2018

بلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري بين السعودية والصين خلال العام الماضي، نحو 63.3 مليار دولار، مسجلة قفزة بنحو 26.7 في المائة، مقارنة بعام 2017.

ووفقا لبيانات سفارة الصين الشعبية في الرياض، اطلعت عليها "الاقتصادية"، استوردت الصين منتجات سعودية، بقيمة 48.594 مليار دولار خلال 2018، بزيادة 44.48 في المائة عن 2017، في حين صدرت الصين منتجات إلى السعودية قيمتها 17.44 مليار دولار.

وبلغت قيمة ما استوردته الصين من النفط السعودي خلال العام الماضي، 29.6 مليار دولار، بزيادة نسبتها 44.64 في المائة، مقارنة بعام 2017.

وبحسب البيانات بلغت قيمة العقود الجديدة في مجال الصناعة بين الصين والسعودية خلال العام الماضي، نحو 6.7 مليار دولار، مسجلة قفزة بنسبة 129 في المائة، مقارنة بعام 2017.

وارتفع التمويل الصيني المباشر غير المالي لمشروعات في المملكة إلى 370 مليون دولار، بزيادة 322.14 في المائة، مقارنة بعام 2017، في حين وصل التمويل المباشر الإجمالي إلى 380 مليون دولار.

وفي اجتماع عقد أخيرا لمركز البحوث والتواصل المعرفي مع وفد السفارة الصينية لمناقشة طرق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، قال لي هواشين؛ سفير الصين، إنه تم اتفاق مشترك لبحث تطورات العلاقات وتقديم الحلول والمساعدات من خلال البحوث والدراسات للمسؤولين لدى الحكومتين.

وأكد خلال اللقاء، أن دور السفارة والمركز يعتمد على رفع التصورات لأصحاب القرار لمواجهة العراقيل التي تواجه العلاقات المشتركة بين البلدين، بشكل دوري كل ستة أشهر.

وأضاف السفير الصيني: اتفق جميع منسوبي السفارة ومركز البحوث والتواصل المعرفي، على تطور العلاقات السعودية – الصينية بشكل لافت وسريع خلال السنوات القليلة الماضية، مع ضرورة تعزيزها في المستقبل القريب.

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