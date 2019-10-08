التحويلات بين البنوك في الإمارات تصل إلى 8 تريليونات درهم خلال 9 أشهر

بلغ إجمالي قيمة التحويلات المنفذة بين البنوك العاملة في دولة الإمارات، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية «يو أيه إي إف تي إس»، 8.1 تريليون درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي.

وبلغت قيمة التحويلات بين البنوك، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري، نحو 5.515 تريليون درهم، في حين وصلت قيمة تحويلات الأفراد 2.575 تريليون درهم.

وبلغت قيمة التحويلات بين البنوك خلال شهر سبتمبر 650.73 مليار درهم، في حين وصلت في شهر أغسطس الذي سبق 544.4 مليار درهم، بينما شهر يوليو كان الأكثر نشاطاً وبقيمة بلغت 711 مليار درهم.

إلى ذلك، بلغ عدد الشيكات التي جرى التعامل معها، عبر نظام الإمارات لمقاصة الشيكات، 19.346 مليون شيك، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019 بلغت قيمتها 910.8 مليار درهم تقريباً.

ويتضح من خلال الأرقام ارتفاع عدد الشيكات التي جرى تداولها، خلال شهر سبتمبر من العام الجاري، إلى 2.2 مليون شيك، بقيمة وصلت إلى 105.66 مليار درهم، بزيادة 27.9% مقارنة مع شهر أغسطس من العام ذاته.

وكانت قيمة الشيكات التي جرى تداولها خلال الربع الأول من العام الجاري، وصلت إلى نحو 305.5 مليار درهم، تشكل 23.5% من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة طيلة العام 2018 البالغ قيمتها 1.3 تريليون درهم.

وفي الربع الثاني من العام بقيت قيمة الشيكات عند المستوى نفسه تقريباً، في حين وصلت قيمتها في الربع الثالث من العام 298.5 مليار درهم.

على صعيد آخر، بلغت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، 169 مليار درهم، في حين وصلت قيمة الإيداعات خلال الفترة ذاتها، نحو 163 مليار درهم.

وتظهر إحصائيات المصرف المركزي أن شهر يونيو من العام الجاري، كان الأكثر نشاطاً من حيث قيمة الإيداعات والتي بلغت نحو 20.52 مليار درهم، تلاه كل من شهر يوليو وأغسطس، حيث تساوت قيمة الإيداعات لكل منهما وبواقع 20.06 مليار درهم.

أما على صعيد السحوبات، فكان شهر مايو من العام الجاري الأكثر نشاطاً من حيث قيمة السحوبات والتي بلغت 25.3 مليار درهم، في حين وصلت قيمتها خلال شهر يوليو 20.5 مليار درهم، ونحو 19.6 مليار درهم في شهر أغسطس.