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التصويت على تأجيل إكسبو دبي يبدأ الجمعة

منشور 22 نيسان / أبريل 2020 - 09:51
التصويت على تأجيل إكسبو دبي يبدأ الجمعة
إكسبو دبي 2020
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أوصت اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض بالإجماع، بتأجيل إكسبو 2020 دبي إلى الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022.

أوصت اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض بالإجماع، بتأجيل إكسبو 2020 دبي إلى الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022.

وقالت في بيان، إن تغيير مواعيد أي إكسبو دولي يتطلب دعم الدول الأعضاء في المكتب بأغلبية الثلثين، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء ستُدعى للتصويت بشأن توصية اللجنة التنفيذية، وسيُجرى التصويت عن بعد بين 24 الجاري (بعد غدٍ الجمعة) و29 مايو المقبل. واجتمع أعضاء اللجنة التنفيذية أمس، لدراسة تغيير المواعيد الذي طلبته حكومة الإمارات.

وقالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي: «نتطلع إلى العمل البنّاء مع الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض، وأصدقائنا وشركائنا، لتأكيد أن الأول من أكتوبر 2021 هو الموعد الجديد الذي سيفتح فيه إكسبو الدولي أبوابه، وترحب دولة الإمارات بالعالم أجمع».

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Via SyndiGate.info


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