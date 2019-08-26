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التضخم السنوي في الجزائر ينخفض إلى 2.7% في يوليو

منشور 26 آب / أغسطس 2019 - 09:42
تسعى الجزائر لزيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الواردات من أجل تقليص مستويات العجز بعد تراجع في إيرادات الطاقة
تسعى الجزائر لزيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الواردات من أجل تقليص مستويات العجز بعد تراجع في إيرادات الطاقة
أبرز العناوين
تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.7% في يوليو تموز

أظهرت بيانات رسمية تراجع التضخم السنوي في الجزائر إلى 2.7% في يوليو تموز من 3.1% في الشهر السابق إثر انخفاض في أسعار بعض المواد الغذائية.

ومقارنةً مع الشهر السابق، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.7% في يوليو تموز، وفقا للبيانات الصادرة عن الديوان الوطني للإحصائيات.

وانخفضت تكاليف الفاكهة والخضروات 34.1% و3.1% على الترتيب، في حين زادت أسعار الدواجن 5.4%.

تسعى الجزائر لزيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الواردات من أجل تقليص مستويات العجز بعد تراجع في إيرادات الطاقة.

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Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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