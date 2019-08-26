التضخم السنوي في الجزائر ينخفض إلى 2.7% في يوليو

أظهرت بيانات رسمية تراجع التضخم السنوي في الجزائر إلى 2.7% في يوليو تموز من 3.1% في الشهر السابق إثر انخفاض في أسعار بعض المواد الغذائية.

ومقارنةً مع الشهر السابق، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.7% في يوليو تموز، وفقا للبيانات الصادرة عن الديوان الوطني للإحصائيات.

وانخفضت تكاليف الفاكهة والخضروات 34.1% و3.1% على الترتيب، في حين زادت أسعار الدواجن 5.4%.

تسعى الجزائر لزيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الواردات من أجل تقليص مستويات العجز بعد تراجع في إيرادات الطاقة.