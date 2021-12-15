التضخم السنوي في السعودية يرتفع بـ 1.1% في نوفمبر 2021

سجل معدل التضخم في السعودية ارتفاعاً بـ 1.1% في نوفمبر 2021 ، ويعزى هذا الارتفاع إلى صعود أسعار النقل بـ 5.7%، أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.6%.

هذا وشهد مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر 2021 استقرارا نسبيا مقارنة بشهر أكتوبر 2021 ،حيث ارتفع بنسبة 0.2%.





وتأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 1.4% والذي بدوره تأثر بارتفاع أسعار استئجار صالات الأفراح بنسبة 10.7%، وكذلك ارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 2.8%.

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