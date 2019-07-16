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التضخم السنوي في دبي ينخفض 2.6% خلال يونيو الماضي

منشور 16 تمّوز / يوليو 2019 - 06:52
ارتفع المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في شهر يونيو 2019 مقارنة بشهر مايو 2019 بنسبة 0.10%
ارتفع المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في شهر يونيو 2019 مقارنة بشهر مايو 2019 بنسبة 0.10%
أبرز العناوين
استقرت أسعار كل من: قسم الملابس وملبوسات القدم، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها، وقسم التعليم عند مستوياتها السابقة خلال فترة المقارنة

أظهر التقرير الصادر عن مركز دبي للإحصاء أن المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك، والذي يقيس مستوى التضخم، انخفض بنسبة 2.68% في شهر يونيو 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، حيث انخفضت أسعار كل من: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.40% والتي خفضت التضخم بمقدار 2.75 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.26% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.14 نقطة، وقسم النقل بنسبة 0.99% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.11 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.30%.

وارتفع المؤشر لكل من: قسم المطاعم والفنادق بنسبة 2.52% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.11 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.52% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.07 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 1.47% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.06 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 3.29% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.06 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 1.93% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.13% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 0.20%، وقسم التعليم بنسبة 0.03%.

كما ارتفع المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في شهر يونيو 2019 مقارنة بشهر مايو 2019 بنسبة 0.10%، نتيجة ارتفاع أسعار كل من: قسم الطعام والمشروبات بنسبة 1.83% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.23 نقطة، وقسم النقل بنسبة 1.25% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.14 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.03%، وقسم الصحة بنسبة 0.01%.

في حين انخفضت أسعار كل من: قسم السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود بنسبة 0.48% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.20 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 2.36% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.05 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 0.89% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.13% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.20% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.01 نقطة.

بينما استقرت أسعار كل من: قسم الملابس وملبوسات القدم، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها، وقسم التعليم عند مستوياتها السابقة خلال فترة المقارنة.

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Via SyndiGate.info


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