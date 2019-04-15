التضخم السنوي في قطر ينخفض عند 1.3-% في مارس 2019

بلغ التضخم في قطر بنهاية شهر آذار مارس الماضي 1.31-%، مقارنةً بالشهر المناظر من العام الماضي، و 0.3-% مقارنةً بشهر فبراير الذي سبق.

وأشار تقرير لجهاز التخطيط والإحصاء القطري لشهر مارس إلى انخفاض المؤشر القياسي لأسعار المستهلكين "التضخم" إلى 107.7 نقطة، محسوباً على سنة الأساس 2013.

وساهم تراجع 6 مجموعات على أساس سنوي في انخفاض مؤشر التضخم إلى المنطقة السالبة، وهي "الاتصالات، السكن، الماء، الكهرباء، الغاز، الترفيه، النقل، والمطاعم والفنادق" التي تمثل نحو 74% من مؤشر أسعار المستهلكين في قطر.

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