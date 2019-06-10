التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر يرتفع بـ 14.1% خلال مايو

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 14.1 بالمئة في مايو أيار من 13 بالمئة في أبريل.

وتقترب مصر من نهاية برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي شهد ارتفاع التضخم لذروة عند 33 بالمئة في 2017.