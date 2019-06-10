التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر يرتفع بـ 14.1% خلال مايو

أبرز العناوين
تقترب مصر من نهاية برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي شهد ارتفاع التضخم لذروة عند 33 بالمئة في 2017
قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 14.1 بالمئة في مايو أيار من 13 بالمئة في أبريل.
وتقترب مصر من نهاية برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي شهد ارتفاع التضخم لذروة عند 33 بالمئة في 2017.
المزيد:
الحكومة المصرية تؤكد تحسن مؤشرات الاقتصاد بشكل واضح وفق شهادات دولية
العمالة المصرية تترقب إعادة الإعمار للعودة إلى ليبيا
هل الإصلاح الاقتصادي في مصر هزم "ثورة الدولار"؟
الحكومة المصرية تؤكد تحسن مؤشرات الاقتصاد بشكل واضح وفق شهادات دولية
العمالة المصرية تترقب إعادة الإعمار للعودة إلى ليبيا
هل الإصلاح الاقتصادي في مصر هزم "ثورة الدولار"؟
Via SyndiGate.info
Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.