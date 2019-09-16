التضخم السنوي ينخفض في دبي بـ 3% في أغسطس

انخفض المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك، الصادر من مركز دبي للإحصاء بنسبة 2.97% في شهر أغسطس 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، بتأثير تراجع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.12%.

والتي خفضت التضخم بمقدار 2.59 نقطة، وقسم النقل بنسبة 4.12% والتي خفضت التضخم 0.48 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 4.93% مخفضة التضخم بمقدار 0.10 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.22% بمقدار 0.07 نقطة، وقسم التبغ 0.95% بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.16% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.01 نقطة.

وارتفعت أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 1.08% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.14 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق 1.81% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.08 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 2.80% بمقدار 0.06 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها 0.45% بمقدار 0.02 نقطة، وقسم الصحة 0.14%، وقسم التعليم بنسبة 0.03%.

وعلى صعيد شهر أغسطس، ارتفع المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك خلال الشهر مقارنة بشهر يوليو 2019 بنسبة 0.28%، نتيجة ارتفاع أسعار كل من، قسم النقل 3.41% .

والتي دفعت التضخم بمقدار 0.38 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة 2.34% بمقدار 0.05 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة 0.49% بمقدار 0.03 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق 0.07%، وقسم التبغ 0.01%، وقسم الاتصالات 0.01%.

في حين انخفضت أسعار قسم السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود بنسبة 0.44% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.18 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.05% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.01 نقطة. بينما استقرت أسعار قسم الملابس وملبوسات القدم، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها، وقسم الصحة، وقسم التعليم عند مستوياتها السابقة خلال فترة المقارنة.