التضخم في أبوظبي يرتفع بـ 0.5% خلال نوفمبر 2019

ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.5% خلال نوفمبر 2019 مقارنة بشهر أكتوبر السابق.

جاء ذلك في التقرير الذي أصدره مركز الإحصاء -أبوظبي مؤخراً حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الذي يقدّم تحليلاً لنتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر نوفمبر من عام 2019 بأساس عام 2014، إضافة إلى نتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب مستوى رفاه ونوع الأسرة والإقليم الجغرافي ونسب مساهمة المجموعات الرئيسية في التغير السنوي للأسعار.

وطبقاً لنتائج التقرير، فقد انخفض الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك بنسبة 0.3% شهر نوفمبر 2019 مقارنة بشهر نوفمبر 2018 حيث بلغ الرقم القياسي 110.3% خلال شهر نوفمبر 2019 بينما كان 110.6% في شهر نوفمبر من عام 2018.

كما انخفض معدل أسعار المستهلك بنسبة 0.8% خلال الفترة بين يناير- نوفمبر 2019 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، حيث بلغ الرقم القياسي 110.8% للفترة بين يناير-نوفمبر 2019 متراجعا عن 111.7% للفترة نفسها من عام 2018.

من جانب آخر، أظهر التقرير ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.5% خلال شهر نوفمبر 2019 مقارنة بالرقم القياسي لشهر أكتوبر 2019، حيث بلغ الرقم القياسي 110.3% خلال شهر نوفمبر 2019 بينما كان 109.8% في شهر أكتوبر من عام 2019.

وأوضح المركز مساهمات مجموعات الإنفاق الرئيسية وعددها 12 مجموعة مصنّفة حسب التصنيف الدولي «تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض»، حيث ساهمت مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» بنسبة 137.4% من مجمل معدّل الانخفاض خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2019 مقارنة بالفترة نفسها عام 2018، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 3.6%.

كما ساهمت مجموعة «النقل» بنسبة 102.9% من مجمل معدل الانخفاض الذي وقع خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها عام 2018، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 5.8%.

أما مجموعة «الأغذية والمشروبات» فقد ساهمت بنسبة 29.4% من مجمل معدل الانخفاض خلال الفترة من يناير الى نوفمبر من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 2.1%.

ومن جانب آخر فإن مجموعة الترويح والثقافة «ساهمت بالحد من نسبة الانخفاض خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2019 مقارنة بالفترة نفسها عام 2018، بنسبة 128.9% حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 23.6%».

وأوضح المركز انخفاض معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «الدنيا» بنسبة 1.3%، وانخفاض معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «المتوسطة» بنسبة 1.2% وانخفاض معدلات أسعار المستهلك للأسر في «شريحة الرفاه العليا» بنسبة 0.4% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2019 مقارنة بالفترة نفسها عام 2018.

من جانب آخر، أثّر انخفاض أسعار المستهلك خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2019 مقارنة بالفترة نفسها عام 2018 في معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة فانخفضت بنسبة 0.8%، وبنسبة 0.9% للأسر غير المواطنة، أما شريحة الأسر الجماعية فقد انخفضت بنسبة 1.4%.