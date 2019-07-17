التضخم في منطقة اليورو يرتفع إلى 1.3 % في يونيو

أظهرت بيانات نشرها مكتب إحصاء الاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم ارتفاع معدل التضخم على أساس سنوي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة في يونيو الماضي إلى 1.3% في تعديل لتقديرات سابقة.

ورغم ارتفاع التضخم بـ 0.1% مقارنة بمايو فلا يزال أقل بكثير من النسبة التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبي، دون الـ2% لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة.

وكان يوروستات أعلن تقديرات أولية لمعدلات التضخم أشار فيها إلى استقراره عند 1.2% في مايو. وإذا ما تم تعديل التضخم في يونيو لاستبعاد عناصر الطاقة والأغذية والتبغ والكحول وهي العناصر الأكثر تقلبا فإن تكلفة المعيشة تكون قد ارتفعت بـ 1.1% على أساس سنوي في يونيو مقابل 0.8% في مايو.

وكان المركزي الأوروبي أنهى في أواخر عام 2018 خطة تحفيز طارئة كان تبناها في 2015 لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التضخم في أعقاب الأزمة المالية التي شهدتها أوروبا.

وخلال الأشهر الماضية تجددت المخاوف في ظل تباطؤ النمو وتراجع التضخم إلى ما دون المستهدف. وفتح رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراجي الشهر الماضي الباب أمام إمكانية تبني المزيد من التدابير التحفيزية إذا ما لم تتحسن التوقعات الاقتصادية ويرتفع التضخم في منطقة اليورو.