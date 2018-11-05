ما هي التوقعات الاقتصادية للإمارات في الربع الأخير من 2018؟! (فيديو)
الإمارات
الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات “إنجوت” إيمان مطلق تتحدث عن التوقعات الاقتصادية لدولة الامارات في الربع الأخير من 2018، وكيف يمكن أن تساهم الاصلاحات التي تم تطبيقها مؤخراً بدفع عجلة النمو في الفترة المقبلة، خاصة الإستثمار في البنية التحتية المرتبط باكسبو 2020 المزمع إقامته في دبي، بسحب موقع سي إن إن.
المصدر: سنيار
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