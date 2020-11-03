الحذر يخيم على الدولار قبيل الانتخابات الأمريكية

ساد الحذر أسواق الصرف الأجنبي اليوم قبل ساعات من فتح مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة مع تأهب مستثمرين لنزاعات محتملة بعد الانتخابات قد تقود لموجة تقلبات للدولار، وفقا لـ"رويترز".

وينصب اهتمام السوق على نتائج الانتخابات فحسب ولكن بدلا من المراهنة على نتيجة معينة لجأ الكثير من المتعاملين للدولار الآمن لضمان وضع جيد للاستفادة من التقلبات حين تظهر النتائج.

وفي التعاملات الأوروبية المبكرة، تراجع الدولار 0.2 في المائة مقابل سلة من العملات إلى 93.831 بعدما سجل أعلى مستوى في شهر يوم الاثنين.

وارتفع اليورو 0.26 في المائة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.1670 دولار وصعد الجنيه الاسترليني ليقف عند أقل من 1.30 دولار بقليل.

كما ارتفعت العملة اليابانية قليلا بنسبة 0.14 في المائة إلى 104.72 ين مقابل الدولار.

وقال محللون إن فوز بايدن قد يضعف الدولار نظرا لأنه من المتوقع أن ينفق مبالغ كبيرة على التحفيز وأن يتبني موقفا أكثر تحررا تجاه التجارة ما يعزز العملات الأخرى على حساب الدولار.

وصعد الدولار الأسترالي 0.1 في المائة بعدما تراجع في بداية الأمر عقب خفض بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة بواقع 15 نفطة أساس إلى 0.1 في المائة وأعلن عن برنامج شراء سندات وهو ما كان متوقعا إلى حد كبير.