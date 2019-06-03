الحكومة الأردنية تفرض ضريبة ثابتة على المحروقات

أقرت الحكومة الأردنية ضريبة مقطوعة (ثابتة) على المشتقات النفطية بهدف تثبيت العائدات على الخزينة من المحروقات، والذي كان يتغير بحسب انخفاض وارتفاع أسعارها محليا تبعا لمتغيرات الأسعار العالمية.

وأقرّ مجلس الوزراء أمس الأحد نظاما معدلا لنظام الضريبة الخاصة، ويشمل فرض ضريبة خاصة على المحروقات والمشتقات النفطية ليتوافق مع نظام تسعير المشتقات النفطية الجديد، الذي تعمل الحكومة حالياً على استكمال مراحله القانونية وإصداره في الجريدة الرسمية.

وسيتم بموجب نظام تسعير المشتقات النفطية الجديد اعتماد مبدأ الضريبة المقطوعة والتي تم تحديدها بمقدار ثابت، إما فلس/لتر أو دينار/طن لكل نوع من أنواع المشتقات النفطية، بحيث تعكس هذه الضريبة إجمالي قيمة الضرائب والبدلات والرسوم المفروضة على هذه المشتقات.

ووفقا لبيان حكومي سيتم وبشكل شهري وكما هو معمول به حالياً مراجعة الأسعار العالمية لتحديد نسبة التغير في سعر المشتقات النفطية وعكسها على الأسعار المحلية في حين تبقى قيمة الضريبة المقطوعة ثابتة سواء تغير السعر العالمي صعوداً أو هبوطاً.

وقالت الحكومة إن "هذا الإجراء بالدرجة الأولى لحماية المستهلكين من أثر ارتفاع قيم الضرائب في تركيبة الأسعار المحلية عند ارتفاع أسعار النفط العالمية، كما يهدف إلى تثبيت إيرادات الحكومة من الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية والتي هي جزء من موازنة الدولة وتورد بالكامل للخزينة".

وأضافت أن "اعتماد مبدأ الضريبة المقطوعة يأتي منسجماً مع مبدأ الشفافية الذي التزمت الحكومة بتطبيقه، كما يسهل عملية التنبؤ بالأسعار المحلية الشهرية للمشتقات النفطية".

وبحسب القرار الحكومي تبلغ قيمة الضريبة على البنزين أوكتان 90 حوالي 10.5 دولارات لكن صفيحة" 20 لترا " وعلى البنزين أوكتان 95 حوالي 16.3 دولارا والسولار والديزل والكاز 4.7 دولارات والبنزين أوكتان 98 حوالي 20 دولارا، وقدرت الإيرادات التي ستحققها الحكومة من هذه الضريبة بحوالي 2.8 مليار دولار سنويا.

ارتفاع إنتاج الغاز

وفي السياق، أظهرت نتائج تقييم بئر الغاز المكتشفة في منطقة الريشة الأردنية رقم 48 أن البئر تنتج 7 ملايين قدم مكعبة يوميا، ما يرفع إنتاج حقل الريشة إلى 16 مليونا تشكل 5% من معدل استهلاك الأردن اليومي من الغاز البالغ 330 مليون قدم مكعبة.

وأكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي في تصريح صحافي اليوم الإثنين أهمية الاكتشاف في تمكين الشركة من تنفيذ خطتها الاستراتيجية المبنية على مراحل لزيادة مساهمة المصادر المحلية من الطاقة من إجمالي الطاقة المستهلكة.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية ماهر حجازين إن البترول الوطنية تعكف حاليا على بدء الحفر بالبئر 49 والتي تبعد مسافة 1200 متر عن بئر الغاز المكتشفة 48، متوقعا ان تبدأ عمليات الحفر خلال أسبوع بعد استكمال تجهيز الموقع ونقل معدات الحفر.

وأكد حجازين أهمية تمكين الشركة من تنفيذ خطتها لعام 2019 في حفر ثلاث آبار بهدف اكتشاف المزيد من الغاز في حقل الريشة لزيادة مساهمة المصادر المحلية من الطاقة من إجمالي الطاقة المستهلكة.

وبلغ عدد الآبار المحفورة في منطقة امتياز الشركة منذ تأسيسها ومن قبلها سلطة المصادر الطبيعية 45 بئراً، وعدد الآبار الناجحة والمنتجة حالياً 15 بئرا.

وتأسست شركة البترول الوطنية في يونيو/حزيران عام 1995 ويبلغ رأسمالها الحالي 15 مليون دينار، ووقعت عام 1996 مع الحكومة اتفاقية امتياز لمنطقة الريشة لمدة خمسين عاما.