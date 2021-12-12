الحكومة السورية ترفع سعر البنزين المدعوم للمرة الرابعة هذا العام

قررت الحكومة السورية رفع سعر لتر البنزين يوم أمس السبت وهي تعد الزيادة الرابعة خلال العام الحالي.

وكشفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر صفحاتها على مواقع التواصل "تحديد سعر البيع للمستهلك من مادة البنزين الممتاز أوكتان 90 المدعوم المستلم على البطاقة الإلكترونية بـ 1100 ليرة حوالي/30 سنت أمريكي للتر الواحد".

وكانت الحكومة السورية قد بدأت في وقت سابق هذا العام برفع أسعار البنزين ، حيث أعلنت في شهر يناير الماضي رفع سعر البنزين المدعوم 475 ليرة ارتفاعا من 450 ليرة، وفي منتصف شهر مارس تم رفع سعر البنزين العادي المدعوم إلى 750 ليرة وخصص لكل سيارة 100 لتر شهريا يتم توزيعها كل أسبوع لتجنب الازدحام أمام محطات الوقود".

وأيضًأ تم رفع سعر البنزين غير المدعوم والذي يعرف بالأوكتان ثلاث مرات خلال العام الجاري آخرها بداية شهر يوليو الماضي ليصل إلى ثلاثة آلاف ليرة /حوالي 1 دولار أمريكي/ بزيادة 500 ليرة.

ومع رفع سعر لتر البنزين سوف يرافقه زيادة في تكلفة النقل وكافة الأعمال التي تعتمد على البنزين.

