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الحكومة اللبنانية ستصدر تعميماً حول القيود على حركة رؤوس الأموال خلال الأيام القادمة

منشور 13 شباط / فبراير 2020 - 12:43
الحكومة اللبنانية ستصدر تعميماً حول القيود على حركة رؤوس الأموال خلال الأيام القادمة
لدى لبنان خيارات عديدة جرى بحث كل منها بعمق خلال الاجتماع.
أبرز العناوين
تعميما سيصدر خلال الأيام القليلة القادمة بخصوص تنظيم القيود غير الرسمية على حركة رؤوس الأموال المفروضة من البنوك التجارية

قال وزير المالية اللبناني غازي وزني بعد اجتماع مع الرئيس وحاكم مصرف لبنان الخميس إن الحكومة ستواصل بحث خياراتها للتعامل مع استحقاقات السندات الدولية الوشيكة بما في ذلك ما إذا كنت ستفي بالمدفوعات أم لا.

وأضاف وزني أن لدى لبنان خيارات عديدة جرى بحث كل منها بعمق خلال الاجتماع، قائلا إن القرار مهم وليس سهلا.

وتابع أن تعميما سيصدر خلال الأيام القليلة القادمة بخصوص تنظيم القيود غير الرسمية على حركة رؤوس الأموال المفروضة من البنوك التجارية، وذلك من أجل مزيد من الوضوح وحماية المودعين.

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