الخطوط المغربية تعزز أسطولها بـ 8 طائرات بوينغ جديدة

تتجه الخطوط الملكية المغربية نحو تعزيز أسطولها الجوي بـ 8 طائرات جديدة من شركة بوينغ الأميركية، تتجاوز قيمتها مليار دولار، من أجل فتح طرق جديدة وتعزيز طرق أخرى موجودة، ما يساعدها على تحقيق هدف الريادة في القارة الأفريقية.

واستلمت الخطوط المغربية(حكومية)، مساء أمس الثلاثاء، في سياتل الأميركية أولى الطائرات الثماني وهي من طراز بوينغ دريملينر 787- 9، وذلك في انتظار وصول ثلاث طائرات من نفس النوع من الصانع الأميركي في أفق يونيو/حزيران 2019.

ولم يكشف عن السعر الذي دفعته الخطوط المغربية من أجل شراء تلك الطائرات، إلا أن المعروف أن ثمن هذا الطراز قرابة 200 مليون دولار لكل طائرة.

وتستطيع هذه الطائرة نقل 302 مسافرين، حيث ستتيح للخطوط الملكية، تغطية النقل الذي تعاني منه على مستوى الرحلات الجوية الطويلة، كما يتيح هذا النوع من الطائرات توفير 20 في المائة من استهلاك الوقود، مقارنة بأصناف مماثلة من الطائرات.

وينتظر أن تتسلم الخطوط المغربية، كذلك، في نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري، أول طائرة من نوع بوينغ 737 ماكس 8، بينما ستتسلم ثلاث طائرات من نفس النوع في الأشهر القليلة المقبلة.

ويقارب سعر هذا الطراز 100 مليون دولار للطائرة الواحدة، وتصل قدرتها الاستيعابية إلى 156 مقعدا.

ومن المقرر أن تستعمل الخطوط المغربية هذه الطائرات في الرحلات المتوسطة نحو أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقدر مصدر مطلع، فضل عدم ذكر اسمه، قيمة الصفقة الجديدة بأكثر من مليار دولار، ويمكن أن يقل السعر في حال حصول الخطوط المغربية على تخفيضات لشرائها أكثر من طائرة، غير أنه لم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، بشكل رسمي.

وبعد استلام هذه الطائرات، سيرتفع أسطول المغرب إلى 64 طائرة، من بينها 9 طائرات بوينغ دريملينر، و37 بوينغ 737 و 4 بوينغ 737 ماكس 8.

وكان الرئيس التنفيذي للناقلة المغربية، حميد عدو، عبر عن نيته في مضاعفة عدد الطائرات التي تتوفر عليها الشركة، التي يصل رقم معاملاتها إلى حوالي 1.5 مليار دولار.

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