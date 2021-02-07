الدنمارك تنوي بناء أكبر محطة عائمة للطاقة المتجددة في تاريخها

تعتزم الدنمارك بناء جزيرة اصطناعية ضخمة في بحر الشمال لتصبح المركز الرئيسي للطاقة المتجددة بتكلفة تقديرية تبلغ 210 مليار كرونة دانمركية (حوالي 33.97 مليار دولار) بمشاركة القطاع الخاص، مع امتلاك الدولة الدنماركية أغلبية الحصص.

وقالت وكالة الطاقة الدنماركية، في بيان لها، إن المشروع سيقع في المياه على بعد 80 كيلومترا من ساحل جوتلاند، وسوف تشمل مرحلته الأولى بناء ما يقرب من 200 توربينة رياح بحرية بطاقة 3 جيجاوات.

وأضافت الوكالة، وهي جزء من وزارة المناخ والطاقة والمرافق الحكومية، أنه من المقرر توسيع قدرة المشروع إلى 10 غيغاوات وهي طاقة تكفي لتشغيل 10 ملايين منزل في أوروبا.

وأوضحت أن مساحة الجزيرة الاصطناعية تتراوح بين 120 ألف و460 ألف متر مربع عند اكتمال المشروع.

وقال وزير المناخ الدنماركي دان يورجنسن: "إن المشروع هو الأكبر في تاريخ الدنمارك وسيجعلها أكبر مركز للطاقة في بحر الشمال عبر الاستفادة من الإمكانات الهائلة للرياح البحرية الأوروبية، بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون المستقبلي مع الدول الأوروبية المجاورة".

يذكر أن الدنمارك تعتبر رائدة في مجال الطاقة باستخدام الرياح حيث أسست أول مزرعة رياح بحرية في العالم في المياه عام 1991.

ويسعى الإتحاد الأوروبي أن تصل طاقته المتولدة من الرياح إلى 60 غيغاوات بحلول عام 2030، و300 غيغاوات بحلول منتصف القرن الحالي.