الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوعين مع تباطؤ الاقتصاد الصيني

استقر الدولار اليوم، قرب أعلى مستوى في أسبوعين متجاهلا المخاوف بشأن ضعف النمو العالمي والبيانات التي أظهرت أن اقتصاد الصين تباطأ بشكل حاد في 2018، وفقا لـ"وكالة الأنباء الألمانية".

وأجمع المتعاملون في العملة على أن الدولار سيشهد ضعفا مع بداية عام 2019 وتوقعوا أن يوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) زيادات أسعار الفائدة وأن يتباطأ الاقتصاد بعدما لقي دعما العام الماضي.

وسجل الدولار أول مكسب أسبوعي منذ منتصف كانون الأول (ديسمبر) بفضل آمال تقليص حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وبيانات أفضل من المتوقع للإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسة، أمس عند 96.388 بعدما ارتفع إلى 96.394 الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ الرابع من كانون الثاني (يناير).

وصعد اليورو 0.2 في المائة إلى 1.1376 دولار، لكنه ظل قريبا من أقل مستوى في أسبوعين عند 1.1353 دولار الذي لامسه الجمعة، فيما استقر الاسترليني عند 1.2873 دولار، واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7155 دولار أمريكي بعدما أغلق الجمعة منخفضا 0.3 في المائة.

إلى ذلك، استقرت أسعار الذهب اليوم، وسط تحسن في إقبال المستثمرين على المخاطرة قابلته توقعات بأن يتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1281.41 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:10 بتوقيت جرينتش، بينما هبط الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 في المائة المائة إلى 1281.10 دولار للأوقية.

وقبل أقل من أسبوعين على أول اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي في العام الجديد، لم يترك المسؤولون مجالا للشك بشأن استعدادهم لوقف زيادة أسعار الفائدة لفترة على الأقل.

ويخشى الكثيرون في مجلس الاحتياطي الاتحادي من أن ينال تباطؤ النمو العالمي وهبوط الأسهم في الربع الأخير وإغلاق جزئي للحكومة الأمريكية من ثقة المستهلكين والإنفاق.

وزاد البلاديوم 0.4 في المائة إلى 1382 دولارا للأوقية. وكان المعدن قد بلغ مستوى قياسيا تجاوز 1434.50 دولار للأوقية الأسبوع الماضي.

وذكر محللون في أيه.إن.زد أن البلاديوم ارتفع 9.5 في المائة منذ بداية الشهر بفعل مخاوف بشأن الإمدادات في جنوب إفريقيا وروسيا، ما يبقي على الشح في السوق وسط طلب قوي.

ونزلت الفضة 0.1 في المائة إلى 15.30 دولار للأوقية بينما فقد البلاتين 2.2 في المائة مسجلا 797.50 دولار للأوقية.

وكانت قد هبطت أسعار الذهب الجمعة إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع وسجلت أول خسارة أسبوعية في خمسة أسابيع مع حصول أسواق الأسهم والدولار الأمريكي على دفعة من تزايد شهية المستثمرين للمخاطرة وسط تنامي الآمال في حل للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 1282.16 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول في السوق الأمريكي بعد أن سجل أدنى مستوى منذ التاسع من يناير عند 1280.85 دولار.

وانخفضت العقود الأمريكية للذهب 0.8 في المائة لتبلغ عند التسوية 1282.60 دولار للأوقية، فيما انخفض البلاديوم 1.4 في المائة إلى 1376.50 دولار للأوقية بعد أن سجل في جلسة الخميس أعلى مستوى على الإطلاق عند 1434.50 دولار.

ورغم هذا فإن المعدن، الذي يستخدم في أجهزة تنقية العادم بالسيارات، سجل أسبوعه الرابع على التوالي من المكاسب، وارتفع البلاديوم بأكثر من 60 في المائة عن مستواه المنخفض الذي سجلته في منتصف أغسطس، بعد أن تخطى الذهب للمرة الأولى في 16 عاما في أوائل ديسمبر.

وانخفض البلاتين 1.1 في المائة إلى 796.50 دولار للأوقية، بينما تراجعت الفضة 1.2 في المائة إلى 15.36 دولار للأوقية بعد أن هبطت في

وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى منذ الثاني من يناير.

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