الدولار يحتفظ بمكاسبه مدفوعًا بتفاؤلات تعافي الولايات المتحدة من كورونا

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في شهرين مقابل اليورو الثلاثاء مع اعتقاد الأسواق بأن تعافي الولايات المتحدة من جائحة فيروس كورونا سيكون على الأرجح أسرع من أوروبا.

وعززت هذا الرأي تحركات في واشنطن نحو مزيد من الإنفاق التحفيزي على النقيض من الإغلاقات الأوروبية وتوقعات بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

وهبط اليورو 0.2 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.2034 دولار ليعود إلى المستوى المنخفض الذي سجله في أوائل ديسمبر كانون الأول، ومتراجعا 1.61 عن مستواه في بداية العام.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.131 بالمئة إلى 91.019 مع صعود مؤشرات الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا وارتفاع أسعار النفط اثنين بالمئة إلى أعلى مستوياتها في عام.

وأمام العملة اليابانية تراوح الدولار حول 105 ينات بعد أن تخطى ذلك المستوى في جلسة الاثنين للمرة الأولى منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني.

ويعتبر كثير من المتعاملين أن تعافي الدولار منذ أوائل الشهر الماضي هو تصحيح بعد هبوط حاد خسرت فيه العملة الخضراء حوالي سبعة بالمئة من قيمتها في 2020 بفعل توقعات بتعاف عالمي من الجائحة وإنفاق عام ضخم واستمرار سياسة نقدية شديدة التيسير.

وتنتظر الأسواق أحدث تقرير شهري للوظائف في الولايات المتحدة والذي سيصدر يوم الجمعة.