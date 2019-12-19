الدولار يرتفع بشكل طفيف بعد قرار مساءلة ترامب

ارتفع الدولار على نحو طفيف بعد قرار مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، بينما قفز نظيره الأسترالي بعد تراجع غير متوقع في معدل البطالة.

وظل الجنيه الاسترليني يواجه ضغوطا بفعل تجدد المخاوف بشأن خروج فوضوي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبلغ في أحدث تعاملات 1.3 دولار بعدما تراجع بنحو 2% في يومين.

وتفاءل متداولو الدولار بعدما صوتت أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي بالموافقة على مساءلة ترامب.

وارتفع الدولار على نحو طفيف مقابل الين الياباني إلى 109.5 ين.

وحوم مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، عند 97.3 حيث لم يبتعد كثيرا عن أعلى مستوى في 6 أيام عند 97.4 الذي لامسه أمس الأربعاء.

وفي نيوزيلندا، دفعت بيانات نمو اقتصادي أفضل من المتوقع في الربع الثالث الدولار النيوزيلندي للصعود من أدنى مستوى خلال أسبوع عند 0.65 دولار أمريكي.

وتماسك اليورو بالقرب من المستوى المنخفض الذي بلغه أمس الأربعاء عند 1.11 دولار متجاهلا مسح كانت نتائجه أفضل من المتوقع لثقة الشركات الألمانية. وسجل اليورو في أحدث تعاملات 1.1 دولار.