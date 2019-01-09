الدولار يرتفع متعافياً مع هبوط اليورو

ارتفع الدولار اليوم الثلاثاء متعافياً من أدنى مستوى في نحو ثلاثة أشهر

ارتفع الدولار اليوم الثلاثاء متعافياً من أدنى مستوى في نحو ثلاثة أشهر، والذي سجله في الجلسة السابقة، وسط توقعات بتوقف الولايات المتحدة عن رفع أسعار الفائدة لفترة، وفي الوقت الذي ركز فيه المستثمرون على مخاطر حدوث ركود في منطقة اليورو بعدما أظهرت بيانات مزيدا من الإشارات على التباطؤ في المنطقة.

وساعد انخفاض غير متوقع في الإنتاج الصناعي الألماني للشهر الثالث على التوالي على تراجع اليورو.

وهبط اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.1441 دولار. وجرى تداول العملة الأوروبية الموحدة في نطاق ضيق بين 1.12 و1.15 دولار منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني.

وتلقى الدولار دعما من تراجع اليورو، حيث ارتفعت العملة الأمريكية 0.3 بالمئة مقابل سلة عملات إلى 95.908.

غير أن مؤشر الدولار فقد نحو اثنين بالمئة منذ منتصف ديسمبر كانون الأول، وما زال بالقرب من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، والذي بلغ 95.638 يوم الاثنين.

وعلى الرغم من تعافي اليوم الثلاثاء، ظلت آفاق العملة الأمريكية قاتمة.

ومقابل الين، لم يسجل الدولار تغيرا يذكر عند 108.63 ين.

وجرى تداول الجنيه الاسترليني على انخفاض نسبته 0.5 بالمئة إلى 1.2716 دولار.

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