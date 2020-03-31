الدولار يرتفع والين يستقر بعد بيانات من الصين وسط معاملات حذرة

ارتفع الدولار مقابل الين الثلاثاء 31 مارس إذ تدافع المستثمرون والشركات اليابانية لتغطية نقص في العملة الأميركية قبل نهاية السنة المالية للبلاد، لكن المعنويات ظلت هشة مع تفاقم أزمة فيروس كورونا عالميا.

واستقر اليوان الصيني بعد أن أظهر مسح رئيسي أن أنشطة التصنيع عاودت النمو في مارس آذار، لكن المستثمرين ظلوا يتشككون في هذا الارتفاع بالنظر إلى أن العديد من الشركات ما زالت تواجه صعوبات لاستئناف العمليات بعد الاضطرابات المرتبطة بفيروس كورونا.



وتراجع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار واليورو إذ استمر خفض تصنيف البلاد في الضغط على العملة البريطانية، مما يبرز الضغوط الواقعة على المالية العامة من الحاجة الماسة إلى إجراءات مالية كبيرة. هذا وصعد الدولار 0.45% إلى 108.31 ين اليوم.

وفي السوق الداخلية، استقر اليوان دون تغير يذكر عند 7.0888 مقابل الدولار.

وتراجع اليورو 0.22% إلى 1.1017 دولار. ويتأهب المتعاملون لبيانات من المتوقع أن تظهر ارتفاعا في معدل البطالة بألمانيا مع معاناة الاقتصاد العالمي جراء جائحة فيروس كورونا.

ومقابل الفرنك السويسري، ارتفع الدولار إلى 0.9603 بعد أن صعد 0.8% أمس الاثنين.

وتراجع الاسترليني 0.68% إلى 1.2334 دولار، ومقابل اليورو، انخفضت العملة البريطانية 0.5% إلى 89.30 بنس.

ويظل الاسترليني يتعرض لضغوط بعد أن خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الدين السيادي البريطاني يوم الجمعة، قائلة إن مستويات الدين ستقفز مع تكثيف بريطانيا للإنفاق لتعويض شبه توقف للاقتصاد.

وتراجع الدولار النيوزيلندي بعد أن مددت حكومة البلاد حالة الطوارئ لمدة سبعة أيام أخرى لإبطاء انتشار فيروس كورونا، لكن العملة سرعان ما استعادت هدوئها لتستقر في التداولات عند 0.6019 دولار أميركي.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6174 دولار أميركي.