الدولار يستمر في مكاسبه بعد بيانات تصنيع أمريكية إيجابية

واصل الدولار مكاسب حققها الليلة الماضية بعد بيانات تصنيع أمريكية إيجابية، في حين تلقى الدولار الأسترالي ضربة عندما أكدت بيانات الناتج المحلي الإجمالي اليوم أن البلاد تشهد ركودا للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، وفقا لـ"رويترز".

وارتفع نشاط التصنيع في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أغسطس، مع زيادة الطلبيات الجديدة.

وصعد الدولار، الذي كان على مسار من تكبد الخسائر، أمام سلة من العملات، واستقر الليلة الماضية ثم وسع مكاسبه في التعاملات المبكرة في لندن. وبحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، كان قد صعد 0.3 في المائة إلى 92.511.

ودفعت الأنباء الأسهم الآسيوية للصعود أيضا الليلة الماضية كما استهلت المؤشرات الأوروبية على ارتفاع.

وقالت ثو لان نجوين المحللة لدى كومرتس بنك في مذكرة للعملاء "استطاع الدولار أن يستفيد من بيانات محسنة كثيرا لمعهد إدارة التوريدات أمس تشير إلى تعاف مستمر سريع، مما يزيد بالتالي احتمال تجاوز الولايات المتحدة للأزمة بشكل أفضل نسبيا رغم كل شيء".

وتباين أداء العملات عالية المخاطر، إذ تراجعت الكرونة النرويجية 0.2 في المائة مقابل الدولار فيما لم تشهد الكرونة السويدية والدولار النيوزيلندي تغيرا يُذكر خلال اليوم.

وتراجع الدولار الأسترالي بعدما أكدت بيانات الناتج المحلي الإجمالي، التي جاءت أسوأ من المتوقع، انكماش اقتصاد البلاد 7 في المائة خلال الأشهر الثلاثة حتى يونيو، مما يجعل البلاد في أول ركود تشهده منذ نحو ثلاثة عقود.

وسجل بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش 0.73525 مقابل الدولار الأمريكي، وتعافى بذلك من بعض الخسائر لكنه لا يزال منخفضا 0.3 في المائة خلال اليوم.

أما اليورو، الذي صعد أمس الثلاثاء فوق 1.20 دولار للمرة الأولى منذ عام 2018، فقد عاد للتراجع إلى ما دون 1.19 دولار. وبحلول الساعة 0721 بتوقيت جرينتش سجل 1.18785 دولار، مسجلا تراجعا 0.3 في المائة منذ إغلاق الجلسة السابقة في نيويورك.