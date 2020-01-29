الدينار الأردني عملة تسوية عربية

أعلن صندوق النقد العربي والبنك المركزي الأردني عن تضمين الدينار الأردني كعملة تسوية مستخدمة في منصة «بنى» للمدفوعات العربية، وذلك في إطار التحضير لإطلاق منصة «بنى» للمدفوعات العربية التابعة لصندوق النقد العربي وبدء عملية إجراءات التحاق البنوك المركزية والتجارية في المنصة.

وستقدم منصة «بنى» خدمات المقاصة والتسوية لعملة الدينار الأردني، إلى جانب عملتي الدولار الأمريكي واليورو وعملات دولية وعربية أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وستقدم منصة «بنى» متعددة العملات خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والعملات الدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية، وذلك لمقاصة المعاملات المالية العربية البينية، وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية.

والمنصة متاحة لكل البنوك التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.