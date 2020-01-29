  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. الدينار الأردني عملة تسوية عربية

الدينار الأردني عملة تسوية عربية

منشور 29 كانون الثّاني / يناير 2020 - 10:14
ستقدم منصة «بنى» خدمات المقاصة والتسوية لعملة الدينار الأردني، إلى جانب عملتي الدولار الأمريكي واليورو وعملات دولية وعربية أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً
الدينار الأردني
أبرز العناوين
أعلن صندوق النقد العربي والبنك المركزي الأردني عن تضمين الدينار الأردني كعملة تسوية مستخدمة في منصة «بنى» للمدفوعات العربية

أعلن صندوق النقد العربي والبنك المركزي الأردني عن تضمين الدينار الأردني كعملة تسوية مستخدمة في منصة «بنى» للمدفوعات العربية، وذلك في إطار التحضير لإطلاق منصة «بنى» للمدفوعات العربية التابعة لصندوق النقد العربي وبدء عملية إجراءات التحاق البنوك المركزية والتجارية في المنصة.

وستقدم منصة «بنى» خدمات المقاصة والتسوية لعملة الدينار الأردني، إلى جانب عملتي الدولار الأمريكي واليورو وعملات دولية وعربية أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وستقدم منصة «بنى» متعددة العملات خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والعملات الدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية، وذلك لمقاصة المعاملات المالية العربية البينية، وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية.

والمنصة متاحة لكل البنوك التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.

الأردن يعاني من مديونية تخالف رواية التحسّن الاقتصادي
الأردن يخطط إلى الحد من ارتفاع الفقر والبطالة

Via SyndiGate.info


Copyright © 2020. Dubai Media Incorporated. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...