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الديون القطرية ترتفع إلى 65.04 مليار ريال قطري خلال شهر شباط

الديون القطرية ترتفع إلى 65.04 مليار ريال قطري خلال شهر شباط
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