الذهب نحو أعلى مستوى في 6 سنوات مع تضرر الأسهم العالمية

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى جديد هو الأعلى في أكثر من 6 سنوات اليوم مع تضرر الأسهم العالمية جراء أحدث جولة من تبادل فرض الرسوم بين أمريكا والصين في حربهما التجارية المستمرة منذ عام والتي عززت الطلب على الأصول الآمنة.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 1541.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش بعدما لامس أعلى مستوى له منذ أبريل 2013 عند 1554.56 دولار للأوقية.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.9% إلى 1551.80 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة 1.2% إلى 17.60 دولار بينما ارتفع البلاتين 0.8% إلى 860 دولارا.

وزاد البلاديوم 0.7% ليصل إلى 1470.54 دولار.