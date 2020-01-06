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الذهب يتجه نحو أعلى مستوى في 7 سنوات بفعل توترات المنطقة الجيوسياسية

منشور 06 كانون الثّاني / يناير 2020 - 08:44
ارتفع الذهب في التعاملات الأمريكية الآجلة 1.6%
ارتفع الذهب لأعلى مستوى في سبعة أعوام مع إقبال المستثمرين على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا جراء تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران
أبرز العناوين
صعد الذهب في التعاملات الفورية 1.5% ، وفي وقت سابق من الجلسة ارتفع 1.8% وهو أعلى مستوى منذ العاشر من أبريل نيسان 2013

ارتفع الذهب لأعلى مستوى في سبعة أعوام مع إقبال المستثمرين على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا جراء تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بينما تجاوز البلاديوم مستوى الألفي دولار ليسجل ذروة قياسية.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية 1.5% ، وفي وقت سابق من الجلسة ارتفع 1.8% وهو أعلى مستوى منذ العاشر من أبريل نيسان 2013.

وارتفع الذهب في التعاملات الأمريكية الآجلة 1.6% .

وسجل السعر الفوري للبلاديوم أعلى مستوى على الإطلاق عند 2020.1 دولار للأونصة ، وارتفع في أحدث التعاملات 1.4%.

وتقدمت الفضة 1.9% إلى 18.3 دولار للأونصة بعدما لامست أعلى مستوى فيما يزيد على ثلاثة أشهر عند 18.5 دولار، في حين تقدم البلاديوم 0.8% .

 

الذهب يفتتح العام الجديد بارتفاع بـ 0.2 % بعد أن أنهى 2019 بأكبر مكاسب سنوية في 9 سنوات
الذهب يرتفع نحو أفضل أداء سنوي منذ 2010

Via SyndiGate.info


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