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الذهب يفتتح العام الجديد بارتفاع بـ 0.2 % بعد أن أنهى 2019 بأكبر مكاسب سنوية في 9 سنوات

منشور 02 كانون الثّاني / يناير 2020 - 08:19
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1520.38 دولار للأوقية
ختم المعدن الأصفر 2019 بأكبر مكاسب سنوية منذ 2010
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ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1520.38 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش

ارتفعت أسعار الذهب اليوم حيث حوم الدولار قرب أدنى مستوى له في 6 أشهر الذي سجله عشية العام الجديد وسط تكهنات بأن الأداء المتفوق للاقتصادي الأمريكي ربما شارف على نهايته.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1520.38 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 25 سبتمبر عند 1525.20 يوم الثلاثاء.

وختم المعدن الأصفر 2019 بأكبر مكاسب سنوية منذ 2010. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة عند 1523.20 دولار للأوقية.

وقال هاريش ف. مدير أبحاث السلع في جيوجيت للخدمات المالية "تراجع الدولار هو السبب الرئيسي لكن أيضا أحجام التعاملات تميل نحو الانخفاض وبالتالي يدعم ذلك أسعار الذهب".

وبدأ الدولار العام الجديد وسط ضغوط من مراهنة المستثمرين على أن تفوق الاقتصادي الأمريكي قد ينتهي في ظل تفاؤل بشأن التجارة يرفع توقعات النمو العالمية. وهبط مؤشر الدولار الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المنافسة بنسبة 1.9 في المائة الشهر الماضي بعد أن وصل لأدنى مستوياته منذ يوليو.

ويقلل انخفاض الدولار من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفع السعر الفوري للفضة 0.2 في المائة إلى 17.86 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.4 في المائة إلى 966.37 دولار وارتفع البلاديوم 0.4 في المائة أيضا إلى 1946.74 دولار للأوقية.

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Via SyndiGate.info


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