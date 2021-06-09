الذهب يتحرك داخل نطاق ضيق اليوم

تحرك الذهب داخل نطاق ضيق خلال التعاملات اليوم فيما يترقب المستثمرون مزيدا من البيانات عن التضخم الأمريكي ومؤشرات بشأن السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي، فيما قدمت عائدات سندات الخزانة الأضعف بعض الدعم للمعدن الأصفر.

وتحوم عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشرة أعوام قرب أقل مستوى في أكثر من شهر بينما استقر مؤشر الدولار.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 في المائة إلى 1893.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0524 بتوقيت جرينتش، وارتفع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 في المائة إلى 1896.60 دولار.

وغدا الخميس، يتابع المتعاملون عن كثب اجتماع البنك المركزي الأوروبي وتقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لمعرفة توجه مجلس الاحتياطي الاتحادي حيال السياسة النقدية، وفقا لـ"رويترز".

ويجتمع مجلس الاحتياطي الأمريكي الأسبوع المقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 27.64 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.1 في المائة إلى 2803.13 دولار بينما انخفض البلاتين 0.1 في المائة إلى 1160.08 دولار.