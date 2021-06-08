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الذهب ينخفض مع صعود الدولار والأنظار على التضخم الأميركي

منشور 08 حزيران / يونيو 2021 - 07:41
الذهب ينخفض مع صعود الدولار والأنظار على التضخم الأميركي
نزل الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1896.94 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:05 بتوقيت غرينتش، بينما استقر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1899.10 دولار
أبرز العناوين
انخفض الذهب الثلاثاء 8 يونيو مع صعود الدولار، بينما يترقب المستثمرون بحذر بيانات اقتصادية من المقرر أن تصدر هذا الأسبوع لتقييم ضغوط التضخم وموقف مجلس الفدرالي الأميركي تجاه السياسة النقدية.

انخفض الذهب الثلاثاء 8 يونيو مع صعود الدولار، بينما يترقب المستثمرون بحذر بيانات اقتصادية من المقرر أن تصدر هذا الأسبوع لتقييم ضغوط التضخم وموقف مجلس الفدرالي الأميركي تجاه السياسة النقدية.

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ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1896.94 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:05 بتوقيت غرينتش، بينما استقر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1899.10 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مقابل منافسيه ما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.3% إلى 27.78 دولار للأونصة، وكسب البلاديوم 0.2% إلى 2838.28 دولار، في حين نزل البلاديوم 0.5% إلى 1167.18 دولار.

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Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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