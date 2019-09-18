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الذهب يثبت مع انتظار المستثمرين موقف المركزي الامريكي إزاء التيسير النقدي

منشور 18 أيلول / سبتمبر 2019 - 08:01
استقر الذهب في التعاملات الفورية تقريبا عند 1502.62 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0529 بتوقيت جرينتش
استقر الذهب في التعاملات الفورية تقريبا عند 1502.62 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0529 بتوقيت جرينتش
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استقر الذهب دون تغير يذكر اليوم الأربعاء مع انتظار المستثمرين لدلائل بشأن موقف البنك المركزي الامريكي إزاء التيسير النقدي

 استقر الذهب دون تغير يذكر اليوم الأربعاء مع انتظار المستثمرين لدلائل بشأن موقف البنك المركزي الامريكي إزاء التيسير النقدي، بينما أدى انخفاض أسعار النفط الخام لتقليص الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

واستقر الذهب في التعاملات الفورية تقريبا عند 1502.62 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0529 بتوقيت جرينتش. ونزل الذهب في العقود الآجلة الأمريكية 0.2 بالمئة إلى 1510.40 دولار للأوقية.

أيضا تتركز الأنظار على اجتماع بنك اليابان المركزي بشأن السياسة النقدية، حيث من المتوقع أن يقوم البنك بتيسير سياسته هذا العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 941.08 دولار للأوقية بينما تراجعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 17.94 دولار للأوقية.

وفقد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1593.74 دولار متجها لتسجيل خسائر للجلسة الرابعة على التوالي.

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Via SyndiGate.info


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