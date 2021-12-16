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الذهب يرتفع بعد تصريحات الفيدرالي الأميركي

منشور 16 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 08:05
الذهب يرتفع بعد تصريحات الفدرالي الأميركي
كان  الذهب قد ارتفع  في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1781.60 دولار للأونصة، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1% إلى 1782 دولارا للأونصة.
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سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 16 ديسمبر ارتفاعاً  وسط تراجع الدولار، وذلك بعد تصريح  مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي إنه سينهي مشتريات السندات الخاصة بفترة الجائحة في مارس

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 16 ديسمبر ارتفاعاً  وسط تراجع الدولار، وذلك بعد تصريح  مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي إنه سينهي مشتريات السندات الخاصة بفترة الجائحة في مارس، مع ترقب المستثمرين الآن اجتماعات بنوك مركزية رئيسية أخرى.

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وكان  الذهب قد ارتفع  في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1781.60 دولار للأونصة، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1% إلى 1782 دولارا للأونصة.

 

وهبط مؤشر الدولار من ذروة ثلاثة أسابيع التي سجلها في الجلسة السابقة.
 

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كلمات دالة:ارتفاع الذهبانخفاض الذهب

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