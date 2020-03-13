الذهب يرتفع قليلاً بعد خسائره الحادة بفعل تفشي فيروس كورونا

ارتفع الذهب قليلا اليوم إذ يقيم المستثمرون الضرر الاقتصادي الناجم عن تفشي فيروس كورونا في الوقت الذي استقرت فيه الأسواق المالية قليلا بعد اضطراب، لكن المعدن الأصفر ما زال يتجه صوب أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من 3 سنوات.

كما صعد البلاديوم المُستخدم في الحفز الذاتي بما يصل إلى ثمانية بالمئة بعد أن تراجع نحو 28 في المائة أمس الخميس في ظل موجة بيع عالمية. لكنه يتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له على الإطلاق، وفقا لـ"رويترز".

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 في المائة إلى 1588.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط بأكثر من واحد بالمئة في وقت سابق. وفي الأسبوع، انخفض المعدن النفيس 5.1 في المائة وهو أكبر هبوط منذ نوفمبر 2016، بما في ذلك انخفاض أمس الخميس بنسبة 4.5 في المائة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1589.20 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 7.2 بالمئة إلى 1962.97 دولار للأوقية، بعد انخفاض كبير في الجلسة السابقة، لكنه يتجه صوب تسجيل تراجع أسبوعي بنحو 24 في المائة.

و ربح البلاتين 4.1 في المائة إلى 794.28 دولار، لكنه منخفض بنحو 11.5 في المائة للأسبوع وهو أكبر هبوط منذ 2010.

وكانت الفضة الاستثناء الوحيد إذ تراجعت 1.1 في المائة إلى 15.65 دولار للأوقية بعد أن انخفضت في وقت سابق بما يصل إلى 3.3 في المائة.