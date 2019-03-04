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أسعار الذهب ترتفع اليوم والدولار يتراجع بفعل تنامي فرص إبرام اتفاق تجارة بين الصين والولايات المتحدة

أسعار الذهب ترتفع اليوم والدولار يتراجع بفعل تنامي فرص إبرام اتفاق تجارة بين الصين والولايات المتحدة
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