الذهب يرتفع وسط المخاوف من السلالة دلتا، والأنظار على التضخم

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً، وسط المخاوف من ارتفاع الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا وأيضًا ضغوط ناجمة عن صعود الدولار وعوائد السندات، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1732.61 دولار للأونصة، بينما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1733.90 دولار.

وقال ستيفن إينس الشريك الإداري لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول "استمرار مخاوف فيروس دلتا قدم بعض تدفقات الملاذ الآمن للذهب في الجلسة الآسيوية، لكن المعدن الأصفر ما زال يواجه صعوبات للتعافي من الانهيار المفاجئ الذي شهده يوم الاثنين.

"من الواضح، أنه في ظل اتخاذ التصريحات الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفدرالي منحى يميل أكثر إلى التشديد النقدي، مصحوبا ببيانات قوية للوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، فإن الأسواق قلقة بعض الشيء بشأن رفع الذهب".

وما زال الإقبال على المخاطرة ضعيفا في الأسواق المالية الأوسع، إذ تواصل الإصابات بفيروس كورونا الارتفاع في عدة دول آسيوية، مما يهدد آفاق الاقتصاد ويدفع بعض المستثمرين صوب أصول الملاذ الآمن.

لكن مؤشر الدولار تماسك قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل منافسيه، بينما بلغت عوائد الخزانة الأميركية أعلى مستوياتها منذ منتصف يوليو تموز.

ويترقب المستثمرون الآن التقرير الشهري للاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدوره اليوم والذي قد يؤثر على الإطار الزمني لتقليص البنك المركزي الأميركي لدعمه النقدي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.2 بالمئة إلى 23.38 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1001.76 دولار واستقر البلاديوم عند 2642.69 دولار.