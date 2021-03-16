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الذهب يرتفع وسط نزول عائدات السندات الأميركية قبل اجتماع للفدرالي الأميركي

منشور 16 آذار / مارس 2021 - 08:36
الذهب يرتفع وسط نزول عائدات السندات الأميركية قبل اجتماع للفدرالي الأميركي
ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1735.76 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش
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ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء 16 مارس، إذ تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، في حين يترقب المستثمرون اجتماعا لمجلس الفدرالي من المرجح أن يبدد المخاوف حيال زيادة التضخم.

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء 16 مارس، إذ تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، في حين يترقب المستثمرون اجتماعا لمجلس الفدرالي من المرجح أن يبدد المخاوف حيال زيادة التضخم.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1735.76 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، فيما زادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.4% إلى 1735.90 دولار.

ومن المرجح أن تشير توقعات صناع السياسات في الاجتماع القادم للجنة السوق المفتوحة الاتحادية إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيتقدم بأسرع وتيرة في عشر سنوات في 2021، وذلك مع تسارع نشاط التطعيم بلقاحات كوفيد-19 وتوزيع حزمة التحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار على الأسر.

ونزلت أسعار الذهب الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر، إذ قوض صعود الدولار وزيادة عائدات سندات الخزانة الأميركية الطلب على المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للنعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على الفضة التي سجلت 26.27 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.6% إلى 1220.21 دولار، وتقدم البلاديوم 0.5% إلى 2399.12 دولار.

 

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كلمات دالة:ارتفاع سعر الذهب

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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