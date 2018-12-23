الذهب يرتفع 0.1% بفعل ضغوط على الدولار

ارتفع الذهب 0.1% في التعاملات الفورية إلى 1260.92 دولار للأوقية

ماسكت أسعار الذهب أمس، قرب أعلى مستوى في ستة أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة مع استمرار الضغوط على الدولار بسبب انحسار توقعات زيادة الفائدة الأميركية ومخاوف الاقتصاد بوجه عام على نحو جعل المستثمرين يعزفون عن الأصول التي بها مخاطرة.

وارتفع الذهب 0.1% في التعاملات الفورية إلى 1260.92 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0728 بتوقيت جرينتش، بعدما كان قد قفز بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وبلغ المعدن الأصفر 1266.4 دولار للأوقية، وهو مستوى كانت آخر مرة يسجله فيها في السادس والعشرين من يونيو. وارتفع الذهب بنحو 1.9% منذ بداية الأسبوع.

وهبط المعدن في العقود الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1263.7 دولار للأوقية أمس الجمعة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم واحداً بالمئة إلى 1251.99 دولار للأوقية، لكنه مرتفع اثنين بالمئة هذا الأسبوع فيما سيكون رابع مكسب أسبوعي له.

وانخفضت الفضة بهامش طفيف إلى 14.76 دولار للأوقية، لكنها ارتفعت بأكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع. وزاد البلاتين 0.2% إلى 795.10 دولار للأوقية، واتجه إلى تحقيق مكسب أسبوعي للمرة الأولى في سبعة أسابيع.

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