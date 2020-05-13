الذهب يستقر قبيل كلمة رئيس الفدرالي الأميركي

استقر الذهب اليوم الأربعاء مع عزوف المتعاملين في السوق عن القيام برهانات كبيرة قبيل كلمة لرئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول وسط تكهنات متزايدة بأن الولايات المتحدة قد تطبق في يوم ما أسعار فائدة سلبية.

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1702.52 دولار للأونصة فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1705.90 دولار للأونصة.

وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء البنك المركزي مجددا على تبني أسعار فائدة سلبية. وفي الأسبوع الماضي بدأت أدوات سوق النقد الأمريكية تضع في الاعتبار احتمال تطبيق أسعار فائدة سلبية.

وتترقب الأسواق الآن كلمة باول في الساعة 1300 بتوقيت جرينتش لاستجلاء متانة الاقتصاد الأمريكي.

ودعمت إجراءات تحفيز ضخمة الذهب حيث يُستخدم كتحوط ضد التضخم واضطراب قيمة العملة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1852.52 دولار للأونصة فيما زادت الفضة 0.4 بالمئة إلى 15.47 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 760.54 دولار للأونصة.