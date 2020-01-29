الذهب يستقر وسط ترقب لبيان السياسة النقدية من المركزي الأمريكي

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب اليوم بعد أن نزلت 1 في المائة خلال الجلسة السابقة مع تقييم مستثمرين التأثير الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا في الصين وترقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1567.18 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:46 بتوقيت جرينتش في حين نزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 في المائة إلى 1566.10 دولار.

وأثار الفيروس حالة من الفزع في السوق بسبب انتشاره السريع وقلة المعلومات المتاحة عنه. وأودى المرض حتى الآن بحياة 132 شخصا وأصاب نحو ستة آلاف في الصين حتى الآن. ويُنظر إلى الذهب على أنه مخزن للقيمة خلال أوقات الاضطراب الاقتصادي والسياسي.

في غضون ذلك استقر الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين تقريبا والذي بلغه في الجلسة السابقة مما يزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى. ويترقب المستثمرون الآن بيان السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي المقرر صدوره في الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش. ويتوقع محللون ومستثمرون أن يُبقي المجلس على أسعار الفائدة دون تغيير.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تقدم البلاديوم 0.4 في المائة إلى 2298.70 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.3 في المائة إلى 988.93 دولار. وصعدت الفضة 0.3 في المائة إلى 17.49 دولار بعد أن نزلت لأقل مستوى منذ 23 ديسمبر عند 17.35 دولار في وقت سابق من الجلسة.