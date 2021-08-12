  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. الذهب يسجل ارتفاع مع انحسار المخاوف بشأن تقليص المركزي الأمريكي للدعم

الذهب يسجل ارتفاع مع انحسار المخاوف بشأن تقليص المركزي الأمريكي للدعم

منشور 12 آب / أغسطس 2021 - 08:24
الذهب يسجل ارتفاع مع انحسار المخاوف بشأن تقليص المركزي الأمريكي للدعم
يُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم. لكن المعدن الأصفر شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، والذي يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا بينما يعزز الدولار
أبرز العناوين
سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً اليوم الخميس،وسط انحسار المخاوف بشأن تقليص مبكر للدعم الاقتصادي بعد أن كشفت بيانات أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة اعتراه الفتور في يوليو مما دفع الدولار للانخفاض.

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً اليوم الخميس،وسط انحسار المخاوف بشأن تقليص مبكر للدعم الاقتصادي بعد أن كشفت بيانات أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة اعتراه الفتور في يوليو مما دفع الدولار للانخفاض.

اقرأ ايضاًأسعار الذهب ترتفع 0.5% في المعاملات الفوريةأسعار الذهب ترتفع 0.5% في المعاملات الفورية

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1753.90 دولار للأوقية، بعد أن سجل أكبر مكاسبه بالنسبة المئوية منذ السادس من مايو أيار أمس الأربعاء. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1756.30 دولار، بحسب ما نشرت "رويترز".

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء أن زيادات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تباطأت في يوليو، بيد أنها ظلت عند أعلى مستوى في 13 عاما على أساس سنوي.

في غضون ذلك، يبحث عدد آخذ في النمو من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي كيف ومتى يجب عليهم البدء في تقليص المشتريات الهائلة للأصول في حقبة الجائحة.

وبينما يُعتبر تعافي سوق العمل معيارا مهما لمجلس الاحتياطي لكي يقلص برنامجه لشراء الأصول ويرفع أسعار الفائدة، فإنه يرى أن الضغوط التضخمية الحالية مؤقتة.

اقرأ ايضاًأسعار الذهب ترتفع 0.5% في المعاملات الفوريةأسعار الذهب تتراجع لأقل مستوى في أكثر من أسبوع

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم. لكن المعدن الأصفر شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، والذي يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا بينما يعزز الدولار.

في الوقت ذاته، تماسك مؤشر الدولار دون أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر الذي بلغه أمس الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 23.41 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1013.23 دولار وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2639.56 دولار.

كلمات دالة:ارتفاع سعر الذهب

Via SyndiGate.info


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...