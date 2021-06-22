الذهب يسجل ارتفاع والدولار نحو الانخفاض قبل شهادة باول

ارتفع الذهب اليوم مع توقف الاتجاه الصعودي للدولار الأمريكي مما زاد من جاذبية المعدن الأصفر قبل شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) أمام الكونغرس.

زاد الذهب في السوق الفورية 0.3 بالمئة إلى 1787.80 دولار للأونصة) بحلول الساعة 0454 بتوقيت غرينتش بعدما ارتفع واحدا بالمئة في الجلسة السابقة.

وصعد المعدن الأصفر في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 1787.70 دولار.

وقال جيفري هالي المحلل في أواندا "ارتفع الذهب الليلة الماضية مع تراجع الدولار في حين تستمر المعنويات (المتفائلة) في آسيا هذا الصباح...".

ونزل مؤشر الدولار عن ذروة شهرين أمام منافسيه مما يخفض تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

والأنظار مسلطة الآن على شهادة باول أمام الكونغرس المقررة بحلول الساعة 1800 بتوقيت جرينتش.

ويقول باول في تعليقاته المعدة سلفا إن الاقتصاد الأمريكي ما زال يبدي " تحسنا مستداما" من تداعيات كوفيد-19 والمكاسب الحالية في سوق العمل لكن التضخم "ارتفع بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة".

ويُعتبر الذهب أداة تحوط في مواجهة التضخم الذي قد يتبع إجراءات التحفيز.

على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 25.97 دولار للأوقية وهبط البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2583.24 دولار وصعد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1063.13 دولار.