الذهب يسجل انخفاض طفيف... والدولار يحقق الاستقرار في التعاملات الآسيوية

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بسبب بيع بعض المستثمرين للمعدن النفيس لجني الأرباح، ولكن الذهب يظل مدعوما عند مستوى أقل من ذروة ثلاثة أسابيع التي سجلها في الجلسة السابقة مع بدء تحقيق بشأن مساءلة رسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب تسبب في تأجيج المخاوف السياسية.

بدأ الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي أمس الثلاثاء تحقيقا رسميا لمساءلة الرئيس دونالد ترمب متهمين الرئيس بالتماس مساعدة أجنبية لتشويه سمعة منافسه الديمقراطي جو بايدن قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وفقد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1529.14 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:17 بتوقيت جرينتش بعدما صعد لأعلى مستوى منذ الخامس من سبتمبر عند 1535.60 دولار أمس الثلاثاء.

في غضون ذلك، استقر الدولار في التعاملات الآسيوية ونزلت الأسهم إذ أدت الضبابية السياسية في الولايات المتحدة لتعزيز المخاوف حيال الاقتصادات الناجمة عن الخلاف التجاري الصيني الأمريكي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1670.06 دولار للأوقية بعد أن سجل ذروة قياسية عند 1676.53 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وهبطت الفضة 0.4 بالمئة إلى 18.51 دولار للأوقية، بينما خسر البلاتين 0.3 بالمئة إلى 950.60 دولار.