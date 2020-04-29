الذهب يصعد مع تراجع الدولار وترقب قرار الفدرالي الأميركي

صعدت أسعار الذهب الأربعاء حيث طغى ضعف الدولار على التفاؤل بشأن خطط التخفيف التدريجي لإجراءات العزل العام المتخذة لمكافحة فيروس كورونا فيما يترقب المستثمرون قرارا بشأن السياسات من الفدرالي الأميركي اليوم.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1711.31 دولار للأونصة بعد تراجعه لثلاث جلسات متتالية.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1727.50 دولار للأونصة.

وتراجع مؤشر الدولار بفعل تباطؤ انتشار كورونا وتحركات إعادة فتح الاقتصاد مما عزز شهية المخاطرة وزاد جاذبية الذهب المقوم بالعملة الأمريكية للمستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى. لكن الحذر ظل مستمرا ترقبا لقرار الفدرالي الأميركي.

وخفض الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة واستأنف شراء سندات ودعم أسواق الائتمان. وقد يبدأ بيانه اليوم الأربعاء توضيح المدة التي يعتزم خلالها الإبقاء على سعر الفائدة بالقرب من الصفر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم ثلاثة بالمئة إلى 1974.33 دولار للأونصة.

وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 775.18 دولار للأونصة، وزادت الفضة 0.1 بالمئة إلى 15.20 دولار للأونصة.