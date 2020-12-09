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الذهب يكمل ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي

منشور 09 كانون الأوّل / ديسمبر 2020 - 06:33
الذهب يكمل ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي
وارتفع سعر الذهب اليوم بمقدار 90ر8 دولار أي بنسبة 5ر0% تقريبا إلى 90ر1874 دولار للأوقية تسليم فبراير المقبل، وهو أعلى مستوى له منذ أسبوعين.

واصلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي خلال التعاملات الأمريكية اليوم الثلاثاء في الوقت الذي تراجع فيه العائد على السندات.

وارتفع سعر الذهب اليوم بمقدار 90ر8 دولار أي بنسبة 5ر0% تقريبا إلى 90ر1874 دولار للأوقية تسليم فبراير المقبل، وهو أعلى مستوى له منذ أسبوعين.

أما الفضة فقد تراجع سعره اليوم بمقدار 058ر0% أي بنسبة 2ر0% إلى 736ر24 دولار للأوقية تسليم مارس المقبل. وتراجع سعر النحاس بمقدار 0175ر0 دولار أي بنسبة 5ر0% إلى 4990ر3 دولار للرطل تسليم مارس المقبل.

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Via SyndiGate.info


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